Calciomercato Lazio: Andreas Pereira è biancoceleste

Il calcio mercato della Lazio batte un importante rintocco in entrata. Il lavoro della società biancoceleste, infatti, porta alla corte dell’allenatore Simone Inzaghi il calciatore Andreas Pereira, ventiquattrenne belga, ma con nazionalità anche brasiliana. Per il ragazzo si erano mossi in molti, ma il club romano ha avuto la meglio.

Il centrocampista centrale, che può giocare anche come esterno sinistro o destro, ha detto si al trasferimento. Di proprietà del Manchester United il calciatore ha accettato i biancocelesti soprattutto per la possibilità di confrontarsi con la prossima edizione della Champions League.

Nell’ultima stagione Andreas Pereira ha giocato in prestito nella formazione spagnola del Valencia dove ha giocato 23 partite e segnato un gol. Proprio Simone Inzaghi ha detto: “Andreas Pereira? Lo conosco, è un giocatore di qualità che ci potrebbe aiutare tantissimo. Non mi va di parlare di calciatori che ora non sono nostri. Abbiamo la fortuna di avere Tare che ci sa fare, vedremo se arriverà a no“. Proprio il Direttore sportivo Igli Tare ha detto: “Pereira arriverà tra due o tre giorni”.