Calciomercato Fiorentina: Chiesa valutato 70 milioni di euro

In questi ultimi giorni si è parlato molto del possibile addio di Federico Chiesa alla Fiorentina, una mossa che avrebbe individuato nel Milan come la più probabile destinazione finale dell’attaccante italiano. Ma in verità le cose starebbero in tutt’altro modo visto che per il talentuoso figlio d’arte la dirigenza toscana non ha intenzione di fare sconti.

Il Direttore sportivo dei “Gigliati”, Daniele Pradè, parlando proprio di mercato e della posizione del club nei riguardi di Chiesa, è stato chiaro allontanando tutte le pretendenti al cartellino del Nazionale azzurro: “E’ un mercato particolare. Abbiamo tre partite con il mercato aperto, oggi posso dire che Chiesa è un nostro giocatore e non c’è nulla che faccia pensare al contrario“.

Il dirigente della Fiorentina ha chiarito che Chiesa potrebbe partire solo alle condizioni del presidente Rocco Commisso: “Sono contento di come ha lavorato Federico. Se vale 70 milioni di euro? Mi sa qualcosina in più“. La cifra chiesta dalla Fiorentina toglie automaticamente il calciatore dal mercato.