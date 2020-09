Lazio: Ciro Immobile ora vuole vincere titoli importanti

Dopo una stagione difficile da decifrare per come sembrava mettersi prima della sosta forzata per la pandemia, ora la Lazio torna a lottare per quello scudetto sfuggito inaspettatamente. I biancocelesti possono però essere soddisfatti della conquista della Supercoppa Italiana e da qui dovranno ripartire.

Il bomber della Lazio, Ciro Immobile, dopo avere eguagliato il record di mercature in campionato e vinto la Scarpa d’Oro, ora è pronto a ricominciare a segnare: “La Scarpa d’oro era un mio traguardo, un sogno personale, ci sono andato molto vicino un paio d’anni fa ma a causa di un infortunio persi quell’occasione“.

“Quest’anno ci ha provato il Covid a fermarmi, ma sapevo che i compagni mi avrebbero aiutato in ogni modo. È la soddisfazione più grande della mia carriera. Abbiamo vinto tanto con la Lazio e fatto bene anche con la Nazionale, è il momento migliore della mia carriera. La Nazionale è il sogno di tutti ma una fortuna per pochi e quando indossi quella maglia devi goderti al massimo tutte le emozioni che ti regala. È una gratificazione immensa, indossare i colori della propria nazione è motivo di orgoglio. Con la Lazio quest’anno giocheremo la Champions e vogliamo tornare a far divertire i nostri tifosi come facevamo prima del lockdown“, ha concluso l’attaccante campano.