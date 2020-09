Calciomercato Napoli: Koulibaly tra PSG e Manchester City

Il futuro di Kalidou Koulibaly appare sempre più lontano da Napoli. Per il difensore centrale il Napoli sembra pronto alla cessione, una cessione a cifre importanti che con ogni probabilità potrebbe non ripresentarsi mai più. Conoscendo l’attenzione che il presidente Aurelio De Laurentiis pone ai conti societari per il senegalese la cessione appare davvero questione di poco.

Sul calciatore ci sarebbero le attenzioni del Manchester City che dopo avere tergiversato per tentare di abbassare il prezzo si starebbe rendendo conto del pericolo di perdere il calciatore. In questo momento, infatti, per Koulibaly si sarebbe fatto sotto il Paris Saint-Germain con una offerta vicina agli 85 milioni di euro.

A conferma del probabile addio di Koulibaly al Napoli sono arrivate le parole del tecnico azzurro Gennaro Gattuso, che in merito ha semplicemente detto: “Koulibaly? Non avevo dubbi, è un campione e un professionista. È uno dei difensori più forti al mondo, mi ha sempre dato grande disponibilità. Mi dispiacerebbe molto perderlo, ma a volte i numeri sono importanti. Il Napoli qualcosa deve fare, egoisticamente se rimane sono contento“.