Calciomercato Inter: De Vrij aspetta il rinnovo

Uno dei migliori difensori della Serie A gioca nell’Inter. Stiamo parlando di Stefan De Vrij per il quale hanno cercato in molti di farsi avanti, ma la società di corso Vittorio Emanuele ha sempre rispedito tutti indietro. La volontà del club, infatti, è quello di continuare con il calciatore olandese.

Lo stesso ex Lazio sembra felice in nerazzurro, soprattutto dopo l’arrivo in panchina di mister Antonio Conte. La volontà quindi è quella di prolungare un contratto che in questo momento ha scadenza a Giugno 2023. Ovviamente c’è tempo, ma l’Amministratore delegato interista Beppe Marotta ha capito che in certi momenti non si deve perdere l’occasione.

E l’occasione sarebbe arrivata con l’incontro del procuratore del difensore centrale, quel Mino Raiola sempre attento a tutti i dettagli dei suoi assistiti. A chi gli chiedeva del futuro di De Vrij lo scaltro agente ha risposto: “E’ stato eletto uno dei migliori, il miglior difensore in Italia. Con calma ci sarà modo di parlare del futuro con l’Inter“.