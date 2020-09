Calciomercato Inter: Brozovic rimane tra i cedibili

L’Inter vuole cambiare il proprio centrocampo e dopo avere salutato Borja Valero e con il pensiero di cedere anche Matias Vecino, Roberto Gagliardini e Antonio Candreva, starebbe valutando di dare il ben servito anche al mediano vice campione del Mondo a Russia 2018, Marcelo Brozovic.

Il calciatore ventottenne avrebbe deluso le aspettative e l’intenzione dell’Amministratore delegato Beppe Marotta sarebbe quella di andare su un elemento in grado di soddisfare mister Antonio Conte. Tutti sanno che il sogno del tecnico leccese è Kantè del Chelsea, ma non sembra così semplice strappare il centrocampista francese ai “Blues”.

Nel frattempo arriva la chiusura a Brozovic da parte del tecnico del Monaco, società che sembrava inizialmente interessata a prelevare il giocatore per una nuova esperienza in terra transalpina. Il tecnico dei monegaschi, Niko Kovac, ha detto: “Penso sia sempre molto facile essere accostato ad un giocatore che ho già allenato in passato. Ho avuto Brozovic nella selezione Under 21 croata. È un ottimo giocatore, gioca per una grande squadra in Italia come l’Inter ed è un nazionale. Ma onestamente, non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste in questo momento“.