Calciomercato Roma: Totti e De Rossi destinati a tornare

La Roma della nuova proprietà targata Dan Friedkin potrebbe riaprire le porte di Trigoria a due grandi ex giallorossi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Daniele De Rossi, due nomi pesanti che erano stati ‘allontanati’ definitivamente dal club capitolino dalla vecchia dirigenza, quella di James Pallotta.

A fare chiarezza sul loro futuro è intervenuto il Ceo del club capitolino, Guido Fienga, che ha sottolineato: “Io do per scontata la passione che Totti e De Rossi hanno per la Roma. È sbagliato mettere pressione su di loro dando per scontato il loro ritorno. Saranno parte della storia della Roma, ma hanno iniziato il loro percorso e ci sarà un momento per loro“.

Totti sta seguendo un percorso, da procuratore, mentre De Rossi sembra pronto per entrare nel mondo degli allenatori. Sempre Fienga, parlando di mercato, ha aggiunto: “Sto facendo un lavoro che non è il mio e non sentirete da me frasi da conoscitore di calcio. Io aiuto la società nelle trattative e a far quadrare i conti. Ritengo che la Roma abbia un allenatore forte e una squadra forte, dobbiamo sistemare alcune aree in cui siamo più scoperti. Stiamo facendo un grande sforzo, dallo scorso anno, nel mantenere i giocatori che si sono distinti come i più bravi della stagione e non dar via esattamente quelli“.