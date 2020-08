Calciomercato Torino: Iago Falque è tornato per restare

Il Torino ha riportato a casa l’attaccante Iago Falque giocatore che farà sicuramente comodo al tecnico Marco Giampaolo. Il presidente Urbano Cairo vuole seguire le indicazioni dell’allenatore che per il mercato in entrata avrebbe fatto alcune specifiche richieste. L’ex Genoa è pronto per mettersi a disposizione del mister.

Il calciatore spagnolo è pronto per tornare a lavorare e sudare per la maglia granata. Il Direttore sportivo del Torino Davide Vagnati, parlando del giocatore ha detto: “Ha le caratteristiche giuste per il gioco che vuole mister Giampaolo, molto tecnico e palla a terra”. Iago Falque era stato ceduto al Genoa lo scorso Gennaio per un prestito che non ha reso come qualcuno si sarebbe aspettato.

Ora per il giocatore arriva una seconda occasione a Torino dove cercherà di dare il massimo per riconquistare una maglia da titolare. In Liguria per il classe 1990 si contano 10 presenze con 2 reti, ma lo stesso calciatore natio di Vigo ha voglia di riprendere in granata da dove si era fermato e cioè da quei 18 gol in 67 partite.