Calciomercato Juventus: Mbappè potrebbe arrivare subito

La cocente delusione in Champions League potrebbe avere segnato definitivamente il rapporto tra l’attaccante Kylian Mbappè e la dirigenza del Paris Saint-Germain. La proprietà nonostante la caduta in finale contro i tedeschi del Bayern Monaco sembra intenzionata a portare avanti il proprio ricco progetto tecnico, ma l’attaccante francese si sarebbe stancato di non vincere.

Mbappè, campione del Mondo con la Francia in Russia nell’estate del 2018 ha voglia di alzare trofei importanti e non limitarsi a vincere solamente il campionato francese o le coppe di Francia. Ecco così spuntare l’ipotesi di un addio prima della fine del calcio mercato di questa lunghissima estate.

In tempi recenti proprio l’attaccante ventunenne di Bondy aveva parlato positivamente della Juventus dicendo: ” I miei idoli? Il primo è stato Zidane per tutto quello che ha fatto con la maglia della Francia, adesso è Cristiano Ronaldo. Ha vinto moltissimo e continua ancora a essere un vincente anche dopo così tanti successi. Entrambi hanno lasciato la loro firma in questo sport. E anche io voglio scrivere un mio capitolo nei libri di storia”. Parole su due giocatori di stampo bianconero e che potrebbero avvicinare l’attacante francese alla “Vecchia Signora”. Mbappè viene valutato 150 milioni di euro.