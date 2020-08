Calciomercato Spezia: Vincenzo Italiano non si muove

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia neo promosso in Serie A, è stato accostato ad alcune società della massima serie, ma la proprietà dei liguri non ha nessun dubbio sul futuro del mister che ha fatto l’impresa. L’allenatore rimarrà al proprio posto, parole pronunciate direttamente dal proprietario Gabriele Volpi.

Il patron ha sottolineato: “Direttore generale e allenatore hanno un contratto per un’altra stagione e resteranno con noi. Non ho nulla contro il Genoa, anche se da ragazzino ero sampdoriano, ma Italiano è il nostro allenatore. E lo dico chiaro: lo Spezia non è in vendita. Ribadisco che lo Spezia non è in vendita e nessuno sta trattando la cessione della società“.

“Certo nel mondo degli affari se uno arriva e ti offre un bilione di dollari ci ragioni. Ma questo è un paradosso. L’Atalanta può essere un modello visto che ci ha messo anni a costruire quello che ha raggiunto nelle ultime due stagioni, con un budget ragionato e misurato e attenzione al lavoro sui giovani. E’ quello che potrebbe fare lo Spezia“, ha poi concluso lo stesso Volpi.