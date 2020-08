Calciomercato Udinese: Luis Suarez non arriverà

Luis Suarez, attaccante colombiano che in questa ultima stagione ha giocato in prestito alla formazione spagnola della Real Saragozza dove ha giocato 29 partite segnando 17 reti, è un obiettivo di mercato dell’Udinese. Il calciatore ventiduenne, di proprietà degli inglesi del Watford, dopo anni di prestiti, iniziati nell’estate 2017 con la cessione prima al Valladolid B e poi al Gimnastic, sembra ora pronto per rientrare alla base.

Ma cosa deciderà la dirigenza britannica? In questo momento sembra che per colpa della pandemia, che ha frenato le entrate economiche delle società di calcio, il club sia pronto a riportare alla base l’attaccante sudamericano per dargli una maglia da titolare. L’Udinese segue il giocatore già da diverso tempo e spera in una apertura per strappare Suarez al Watford, ma dal Friuli arrivano dichiarazioni di chiusura.

Il Direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino, parlando dell’attaccante classe 1997, ha spiegato: “Non penso che possa venire all’Udinese. E’ un grande giocatore dal grande futuro, penso che il Watford lo vorrà tenere con sè per la prossima stagione. E’ un elemento attorno al quale il Watford costruirà una squadra vincente“.