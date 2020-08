Calciomercato Udinese: Okaka non si preoccupa del futuro

L’Udinese si è salvata grazie al lavoro della squadra, del tecnico Gotti e dei gol di Stefano Okaka, attaccante bianconero che al momento giusto ha sempre fatto vedere di essere pronto a dare il proprio contributo. Il calciatore, per il quale ‘radio mercato’ parla di possibili ammiccamenti da parte di altre società, però non sembra avere nessuna intenzione di lasciare il Friuli.

Carlo Okaka, procuratore e fratello dell’attaccante italiano, ha dichiarato: “È stata un’annata positiva per Stefano, ha fatto 8 gol e 3 assist, per me è un buon bottino. È stato strano perché c’è stato un pre e un post lockdown. Parlando nello specifico lui è andata benissimo nel prima, nel post anche. Però ha perso 7 chili, ha lavorato sodo per farsi trovare pronto, penso che l’abbia fatto vedere“.

L’agente ha aggiunto: “È sempre stato un punto di riferimento anche fuori dal campo, ha portato esperienza anche a livello mentale e non solo tecnico. Serviva un periodo così, al Watford ci sono stati alti e bassi ma non sono dipesi solo da lui. Hanno pesato gli episodi. Però, pur segnando discretamente, alle volte lo vediamo a centrocampo per pressare, una media di 13 km a partita, fa reparto da solo. Da gennaio 2019 le salvezze sono passate anche dai suoi piedi, dando un ottimo apporto. Se rimane all’Udinese? In questo momento bisogna sedersi al tavolo, parlare con la società e programmare il futuro. Ha un contratto fino al 2022“.