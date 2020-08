Calciomercato Lazio: Felipe Anderson vorrebbe tornare

Felipe Anderson, ventisettenne di Santa Maria, è una vecchia conoscenza del calcio italiano per avere indossato la maglia della Lazio dal 2013 al 2018. Con i biancocelesti il brasiliano ha collezionato 137 presenze segnando anche 25 reti e secondo molti per caratteristiche tecniche sembrava dovesse diventare il nuovo Cristiano Ronaldo.

Poi le cose non sono andate nel modo voluto e la dirigenza capitolina ha deciso di cedere il calciatore agli inglesi del West Ham. In due stagioni il giocatore ha messo insieme 58 presenze e segnato 10 reti dimostrando di essersi calato al meglio nella realtà della Premier League inglese.

Lui, visti alcuni rumors di mercato che lo hanno indicato come un possibile ritorno a Formello, ha preso la parola per alcuni commenti: “Roma mi manca, prima di venire qui (in vacanza in Sardegna, ndr) sono stato qualche giorno nella capitale con i miei amici visto che mancavo da due anni. La Lazio è sempre nel mio cuore, tifo per i miei compagni. Sono stati cinque anni bellissimi. Futuro? Non lo so, io ho la testa proiettata solo al West Ham ma vediamo che succede“.