Calciomercato Fiorentina: Mandzukic non rientra nei piani

Mario Mandzukic prossimo colpo di mercato della Fiorentina? Secondo le ultime notizie di calciomercato l’ex attaccante della Juventus sarebbe uno dei grandi obiettivi non tanto dei viola quanto del Benevento, società che quest’anno ha conquistato la promozione in Serie A e che ha un progetto importante, costruire un gruppo in grado di conservare la massima categoria.

E le parole del presidente della società toscana, Rocco Commisso, cui il campione croato è stato recentemente accostato, hanno fatto capire qualcosa in più: “Mandzukic? Non parlo di mercato. Quando sono venute fuori notizie su De Rossi e Di Francesco ho dovuto smentire. Non bisogna uscire con fake news. Nessuno ha parlato con me, nessun allenatore e nessun giornalista. Sarebbe bene che prima che escano fuori le notizie vengano verificate“.

Commisso, vista l’occasione, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a tutto lo staff “Gigliato”: “Ringrazio tutti quanti, dai dottori ai tecnici. Sono stati molti i membri della nostra famiglia colpiti dalla malattia, ne siamo usciti. Il traguardo è stato raggiunto, siamo nella parte sinistra della classifica con una difesa top, per cui Iachini è confermato anche per la prossima stagione. Obiettivo? Giocare a calcio. Sono molto contento di aver migliorato il risultato della scorsa stagione, non tutti i presidenti che arrivano ci riescono subito. Poi vediamo cosa potremo fare in futuro“.