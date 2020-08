Calciomercato Milan: Tonali acquisto approvato da Pioli

Il Milan ha voglia di tornare a primeggiare sia in Italia che nel resto del mondo e per farlo, dopo un anno in crescita, ora c’è bisogno di un ulteriore sforzo a livello di mercato. Dopo la conferma in panchina del tecnico Stefano Pioli ora per il club è arrivato il momento di mettere mano al portafoglio e puntare su qualche giocatore di talento.

E’ lo stesso mister parmense ad indicare la direzione: “E’ stato un peccato non poter condividere coi tifosi gli ultimi successi, contro le grandi squadre non eravamo riusciti a dare quello che dovevano e loro ci sono stati sempre vicini. Sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni anche nella prossima stagione e le daremo anche ai tifosi“.

Pioli ha aggiunto: “Tonali? Credo che al Milan i giocatori di talento servono sempre, giovani o meno non è molto rilevante. Abbiamo intenzione di fare qualche innesto che possa migliorare il nostro organico, non credo che la squadra abbia bisogno di tantissimi acquisti, so che la società sta già lavorando e che la proprietà vuole investire. Ci aspettiamo di essere ancor più competitivi dal 24 agosto“.