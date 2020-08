Calciomercato Lazio: Immobile pronto a restare in biancoceleste

Ciro Immobile è il grande protagonista di questo finale di stagione, con la conquista del titolo di capocannoniere della Serie A, il record di gol segnati in campionato (eguagliato quello di 36 reti di Gonzalo Higuain) e la vittoria della Scarpa d’Oro. Ora però bisognerà pensare al futuro, quello con la maglia della Lazio.

Il mercato ovviamente impazza, ma il club del presidente Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di cedere il suo calciatore più rappresentativo. In merito ha detto la sua anche Marco Sommella, agente di Immobile: “Mercato? Sono abituato a confrontarmi e vedere le situazioni giorno per giorno. Oggi ha un contratto con la Lazio, chi lo vuole deve bussare alla porta di Lotito che non è una persona con cui è proprio facile trattare. Quello che sarà domani, dopodomani o tra un mese io non lo so. Il mercato chiude il 5 ottobre e solo Dio sa cosa può succedere“.

L’agente ha anche aggiunto: “Scarpa d’oro per Immobile? In Italia l’hanno vinta solo in tre. Se pensi a tutti gli attaccanti italiani che ci hanno sempre invidiato da Paolo Rossi e Gigi Riva in poi e quanti di questi non l’hanno mai vinta… Chi gioca a calcio o chi lo vive sa quanto è difficile fare gol in tutte le categorie. Ciro segnava tanto con i giovani e lo fa anche oggi che ha 30 anni, ma attenzione non si deve dare tutto per scontato. Ci sono campioni che fanno la metà di quello che fa lui. Non è facile fare ogni stagione circa 25 gol, inoltre ricordo che è stato il giocatore che ha segnato di più al torneo di Viareggio, tre volte capocannoniere in Serie B. Se guardiamo al passato nessun italiano ha avuto mai i suoi stessi numeri. Potrà piacere o meno ma i numeri nel calcio contano. Lui gioca in una buona squadra, ma non in una corazzata, e questo ancora di più deve evidenziare il suo valore. Ciro ha lavorato tanto per arrivare dove è ora e l’aspetto più bello è che oggi è un esempio per i ragazzi come lo erano in passato Vialli, Paolo Rossi o Roberto Baggio“.