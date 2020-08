Calciomercato Fiorentina: Commisso pronto a vendere Chiesa

Federico Chiesa destinato a diventare la bandiera della Fiorentina? Il presidente Rocco Commisso almeno per un momento ci aveva sperato, ma ora è il momento di guardare alla realtà e al desiderio del calciatore di lasciare la società viola per trasferirsi altrove, se fosse per il ragazzo la squadra preferita sarebbe la Juventus.

Proprio il numero uno della Fiorentina, interrogato sulla situazione dell’attaccante della Nazionale azzurra, ha dato il suo responso: “Chiesa? Io non l’ho mai criticato, ci vogliamo bene ed è un ragazzo in gamba. L’anno scorso l’ho tenuto e credevo fosse la cosa migliore da fare in quel momento“.

“Non potevo presentarmi a Firenze vendendo il mio più grande asset. È stata la decisione giusta, qualcuno capisce quanto fosse importante mettere il piede giusto a Firenze. Abbiamo parlato con Chiesa e con suo padre: ora può andare, se i soldi sono giusti per noi. Dobbiamo parlare con lui e capire cosa vuole fare, ora non voglio più parlare di questo“, ha concluso il presidente della società toscana.