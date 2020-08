Hellas Verona: Mandzukic si allontana dagli scaligeri

L’Hellas Verona, dopo la splendida annata vissuta in Serie A, ora ha l’obiettivo di riconfermarsi, ma farlo sarà sicuramente difficile visto che molti dei giocatori più importanti diranno addio. Amrabat e Rrahmani saluteranno il “Bentegodi” per trasferirsi rispettivamente alla Fiorentina e al Napoli.

Stesso discorso per Marash Kumbulla che nelle prossime settimane farà a sua volta le valigie per approdare in grande club di Serie A (in lizza per il difensore centrale ci sono Inter e Lazio). Inoltre il club scaligero dovrà valutare altri elementi che in questa stagione hanno giocato alla corte di Ivan Juric in prestito.

E proprio l’ex allenatore del Genoa ha voluto rispondere a chi gli chiedeva del possibile arrivo a Verona dell’ex juventino Mario Mandzukic, sul quale ‘radio mercato’ continua a battere decisa. Juric ha gettato acqua sul fuoco sottolineando: “Ne dovremo prendere una quindicina considerando anche chi vogliamo confermare e chi era in prestito. Pessina? Deve restare per forza. Mandzukic non ci interessa“.