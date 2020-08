Calciomercato Lazio: David Silva si avvicina ai biancocelesti

La Lazio ha concluso la propria stagione al quarto posto della classifica di Serie A, con una Supercoppa italiana vinta e con il titolo di capocannoniere di Ciro Immobile che ha vinto anche la Scarpa d’Oro (terzo italiano nella storia dopo Luca Toni e Francesco Totti) andando anche ad eguagliare il record all time di marcature di Gonzalo Higuain.

Per il presidente Claudio Lotito sicuramente un anno da ricordare, ma il prossimo dovrà essere ancora migliore visto che Simone Inzaghi è riuscito a riportare i biancocelesti in Champions League dopo ben 13 anni. E così ecco le prime mosse di mercato, mosse che dovranno essere più che convincenti in vista dell’anno che verrà.

Il club sembra molto vicino al talento spagnolo del Manchester City David Silva. Il trentaquattrenne, in scadenza di contratto, sarebbe ormai vicinissimo. Il Direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in merito ha detto: “David Silva è un grande giocatore, ma non c’è niente in questo momento, so da amici che dopo 10 anni gli piacerebbe fare un’esperienza diversa da quella inglese, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare“. Nonostante le parole del dirigente albanese tra le parti ci sarebbe già stato un primo approccio.