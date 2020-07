Juventus: Cristiano Ronaldo pronto a restare in bianconero

Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus? Assolutamente no. Il campione portoghese, che in questa stagione ha raggiunto quota 31 reti (e mancano ancora due giornate alla fine) insediandosi al primo posto dei giocatori bianconeri che hanno segnato di più nella storia della Serie A di tutti i tempi, vuole battere altri record.

Ecco perchè il suo futuro sarà ancora alla corte della “Vecchia Signora”. Il calciatore ha un contratto per altri due anni e secondo le sue indicazioni non esistono motivi perchè possa decidere di andarsene prima del tempo. Lo scudetto ha dunque rasserenato anche “CR7” che ha parlato proprio di Juventus alla conquista del tricolore.

“Ecco fatto! Campioni d’Italia. Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club. Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo. Non è stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia. Un grande abbraccio a voi tutti!“, ha scritto Ronaldo sul proprio profilo Instagram.