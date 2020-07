Chelsea: Giroud potrebbe essere vicino ai saluti

Lo scorso mese di Gennaio l’attaccante Olivier Giroud era stato a un passo dal trasferirsi in Serie A. Per lui, infatti, si erano mosse Inter e Lazio, ma alla fine il calciatore francese aveva preferito rimanere a Londra anche perchè la stessa dirigenza britannica gli aveva garantito il rinnovo contrattuale.

Il calciatore ha accettato di buon grado la proposta dei “Blues”, ma ora le cose sono nuovamente cambiate visto che dalla Germania arriverà il talentuoso attaccante Timo Werner. Giroud sembra intenzionato a valutare l’addio, soprattutto se non gli sarà garantito il giusto minutaggio per cercare di arrivare alla convocazione in vista dei prossimi Europei.

Proprio la punta parigina ha spiegato: “Sono stato davvero vicino all’addio al Chelsea. Non giocavo, non ero felice e volevo andare via. Ora è tutto diverso. Lampard ha iniziato a darmi fiducia, ho giocato spesso da titolare e da metà febbraio le cose sono iniziate ad andare per il verso giusto. Spesso sono stato decisivo, segnando vari gol. Voglio continuare a contribuire con il mio impegno e vedo il mio futuro ancora in Inghilterra. Poi si sa, nel calcio tutto va veloce e nulla è mai scontato“.