Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic tra Juventus e PSG

Se da un lato la Lazio ha avuto la forza, almeno fino a prima del lockdown per dare l’assalto allo scudetto è stato anche merito del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore è un punto di riferimento per il gruppo di Simone Inzaghi, ma la dirigenza biancoceleste ha ammesso che in caso di arrivo dell’offerta giusta allora il serbo potrebbe anche partire.

Il calciatore vuole crescere e tra pochi mesi la Lazio giocherà in Champions League, ma questo non sembra bastargli. Ecco perchè i rumors di mercato continuano a parlare di prossima cessione. Per Milinkovic-Savic si starebbe muovendo con decisione il Paris Saint-Germain, pronto a fare l’offerta giusta con il Direttore sportivo Leonardo.

Ma sul centrocampista ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri vogliono rifondare il centrocampo e il laziale, non è un segreto, è sempre piaciuto. Intanto il Commissario tecnico della Serbia, Ljubisa Tumbakovic, ha chiarito: “La Lazio mi è piaciuta molto in questa stagione ma penso che il suo futuro dipenda solo da lui. Penso che adesso possa cambiare squadra e firmare per un top club europeo perché a Roma ha già fatto il massimo in una società rispettabilissima e che stimo. Credo che sia arrivato il momento per lui di fare l’ultimo grande salto di qualità“.