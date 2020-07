Calciomercato Inter: Ashley Young crede in Conte

Nonostante l’Inter nella fase di campionato post lockdown abbia perso terreno nei confronti della Juventus c’è chi crede nel lavoro dell’allenatore, di quell’Antonio Conte arrivato in maglia nerazzurra per far tornare la società a vincere, non solo in Italia, ma anche in Europa e nel Mondo.

Stiamo parlando dell’esterno inglese Ashley Young, ex giocatore del Manchester United, arrivato ad Appiano Gentile lo scorso inverno. Il calciatore ha dichiarato: “Quando ho avuto l’opportunità di arrivare all’Inter ci sono venuto di corsa, sarebbe bello vincere un trofeo in Italia. Quando? Proviamo a vincere da subito“.

Il britannico ha anche aggiunto: “L’ambizione di vincere trofei è il nostro compito, anche l’Europa League è un obiettivo. Possiamo vincerla, abbiamo una squadra forte, ci alleniamo duramente, vogliamo prenderci tutte le opportunità che abbiamo per vincere. La passione che Conte ha per il calcio e che ci trasmette è incredibile. Ha una mentalità vincente e la instilla a tutti i giocatori“.