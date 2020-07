Calciomercato Napoli: Hysaj allontana la Juventus

La Juventus vuole rinnovarsi in alcuni ruoli ed in particolare il Direttore sportivo Fabio Paratici vorrebbe avere due nuovi terzini. Tra i nomi accostati recentemente alla società bianconera ci sarebbe anche quello di Elseid Hysaj, giocatore che sembra ancora in bilico. Il difensore di proprietà del Napoli, dopo avere dichiarato di essere pronto a cambiare aria ora potrebbe prepararsi a rinnovare con i partenopei.

Mario Giuffredi, agente del calciatore albanese, parlando del possibile futuro del suo assistito ha spiegato: “Io sono stato giovedì dal presidente, vuole che il giocatore rimanga a tutti i costi, cosi come Gattuso. Non è un problema economico, il ragazzo deve avere la convinzione di restare, e deve maturarla in tranquillità”.

Il procuratore ha anche aggiunto: “E’ una decisione che deve maturare, se arriva a maturare questa riflessione allora è giusto che firmi, se resta qualche dubbio anche traumatizzato dalla gestione Ancelotti allora è giusto che tagli il cordone e vada via. Con Gattuso ha riprovato le stesse sensazioni che viveva nella gestione Sarri. Roma su di lui? Nel mondo c’è già una carenza di terzini, sfido chiunque a trovare un terzino di 26 anni che ha presenze come Elsi nel Napoli, sia in campionato che in Champions, è appetibile per tanti club europei. Juve? Ogni volta che Sarri va in una squadra poi gli accostato Hysaj, ma non è cosi. Sarri è uno che non chiede i giocatori ma fa fare al club in base alla caratteristiche“.