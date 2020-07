Calciomercato Inter: Lenglet felice al Barcellona

L’Inter è alla ricerca di un nuovo perno difensivo e dopo l’avvicinamento di Marash Kumbulla alla Lazio per l’Amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta è il momento di valutare delle possibili alternative. Diego Godin, arrivato un anno fa a parametro zero, non sembra essere il giocatore preferito da Antonio Conte che avrebbe già chiesto alla dirigenza un nuovo acquisto.

Ecco così spuntare il nome di un giocatore di primissima fascia come Clement Lenglet. Il difensore, attualmente in forza al Barcellona di Quique Setien, ma che in passato è stato vicino alla Serie A, piace al club di corso Vittorio Emanuele, ma lui stesso si è preso l’impegno di allontanare tutti i rumors, a cominciare da quelli interisti.

Il difensore venticinquenne francese, parlando di mercato ha chiarito la propria volontà di rimanere al suo posto: “Inter interessata a me? Sono voci difficile da commentare. Sono molto felice a Barcellona, gioco regolarmente, la città è bellissima, ho appena avuto il mio primo figlio qua“. Il calciatore, arrivato in maglia blaugrana nel 2018, ha un contratto in essere con scadenza a Giugno 2023.