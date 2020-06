Calciomercato Lazio: Immobile potrebbe dire addio

La Lazio è tornata a vincere e tra i protagonisti non poteva certo mancare l’attaccante Ciro Immobile. Il giocatore, con il rigore segnato, è salito a quota 28 gol in campionato e punta sempre più deciso al record di reti in Serie A di Gonzalo Higuain. Nel frattempo per il giocatore si starebbe muovendo più di qualcuno a livello di calciomercato.

La stagione della punta campana, infatti, non sta passando inosservata e secondo i ben informati non è così scontato che il giocatore resti alla Lazio anche in futuro. Proprio il procuratore di Immobile ha fatto il punto sul suo assistito chiarendo che per il capocannoniere del campionato c’è già la fila.

Alessandro Moggi, infatti, ha rivelato: “Portarlo al Dortmund, finalista di Champions nel 2013, fu un motivo di grande orgoglio. Un’operazione da 19 milioni, che all’epoca erano tanti. Ciro è una star in tutti i sensi, lo metto al primo posto dei top player e giocatori che ho avuto in 27 anni di carriera. Lui è un ragazzo dai sani principi, generoso e di cuore. Ha costruito una bella famiglia anche grazie agli insegnamenti della sua. Mercato? Tutto può succedere, le squadre interessate a Ciro non si contano sulle dita di due mani, ma adesso è troppo concentrato sulla Lazio e sul sogno Scudetto“.