Inter Women: Eleonora Goldoni dice arrivederci

Eleonora Goldoni saluta l’Inter Women e lo fa spiegando i motivi della sua decisione, una decisione arrivata con grande sofferenza, ma motivata dalla necessità di trovare maggiore spazio per poter crescere ulteriormente. La classe 1996 ha comunicato il suo ‘arrivederci’ con l’obiettivo di tornare in nerazzurro.

“Sapete benissimo quanto tenga a questa maglia e a questi colori, che amo fin da bambina. Ho però bisogno di giocare di più e poter dimostrare sul campo le mie qualità. Ringrazio tutto il mondo Inter, lo staff tecnico e dirigenziale. Ringrazio di cuore le mie compagne, con alcune delle quali resterò legata per tutta la vita“, ha detto la giocatrice.

L’attaccante ferrarese ha poi concluso: “Un grazie particolare a voi tifosi per il sostegno e l’affetto che mi avete mostrato fin dal primo giorno. Non me lo scorderò mai. Non è un addio, ma un ARRIVEDERCI. Promesso. Sono pronta per una nuova avventura. Forza Inter, sempre. La fede non cambia“. Goldoni con la maglia della squadra nerazzurra ha collezionato appena 8 presenze e questo è stato il motivo del cambio di rotta.