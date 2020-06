Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic piace al PSG

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, alcune settimane fa ha fatto il punto sul mercato della società capitolina facendo capire chiaramente che alcuni dei big della squadra, nonostante la qualificazione alla Champions League sia ormai veramente a un passo, potrebbero decidere di trasferirsi altrove.

In particolare sembra decisamente in dubbio il futuro del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore serbo, che un paio di stagioni fa veniva valutato circa 100 milioni di euro, è rimasto a Formello per rinascere insieme al resto della squadra ed arrivare a toccare la vetta della classifica della Serie A.

Ma al termine della stagione il matrimonio tra il giocatore e la dirigenza romana potrebbe finire. Se Milinkovic-Savic chiederà la cessione il patron biancoceleste lo accontenterà, ma solo se l’offerta economica sarà ritenuta adeguata. Al momento per il serbo si starebbe attivando il Paris Saint-Germain con il Diesse Leonardo già pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro, cifra che per il periodo potrebbe essere ritenuta equa. Lotito dovrà valutare ogni singolo dettaglio, ma le parti non sono ancora arrivate a sedersi al tavolo della trattativa.