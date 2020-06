Calciomercato Fiorentina: Benassi vuole rimanere in viola

La Fiorentina ha grandi margini di miglioramento e un progetto tecnico che è appena all’inizio e proprio per questi motivi molti dei giocatori più forti della rosa hanno garantito la loro presenza in maglia viola anche per il prossimo anno. In molti sono seguiti dai migliori club italiani e stranieri, ma al momento nessuno ha deciso di abbandonare la nave “Gigliata”.

Anche Marco Benassi, centrocampista di qualità e di quantità della Fiorentina, ha fatto capire di non pensare ad altro che al futuro con la squadra toscana. Il calciatore, infatti, ha fatto presente il suo punto di vista: “A Firenze sto d’incanto, amo questa città e questa squadra, anche la mia famiglia qui sta davvero molto bene. Mi piacerebbe molto poter proseguire qui il mio percorso. Le cose, però, si fanno sempre in due, al momento opportuno ci troveremo e cercheremo di capire com’è la situazione“.

Benassi ha anche parlato di ‘campo’ sottolineando: “Prima dello stop avevamo trovato una certa continuità di prestazioni e risultati. Spero che potremo ripartire da li e cercare di fare più punti possibile per risalire in classifica. Quanto ci manca per diventare una squadra da Europa? Poco. Dobbiamo trovare più continuità ed esperienza, visto il mercato di gennaio, l’anno prossimo potremo competere realmente. Il presidente Commisso ha riportato entusiasmo, ha messo le basi per il centro sportivo, che sarà un grande valore aggiunto, sta facendo di tutto per costruire un nuovo stadio, gli acquisti invernali sono stati molto importanti“.