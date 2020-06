Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic ha già il suo erede

La Lazio potrebbe essere prossima dal cedere il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore serbo, dopo anni di alti e bassi e con l’ultima stagione da incorniciare, potrebbe essere vicino al canto del cigno. Il club biancoceleste sa che per il mediano di spinta ci sono molti attenti club con in pole il Paris Saint-Germain.

La dirigenza francese, con il Direttore sportivo Leonardo si sarebbe già spinto avanti con una offerta consistente in 80 milioni di euro per il cartellino di Milinkovic-Savic e di Marusic. Ora la prossima mossa spetterà al presidente del club romano Claudio Lotito che recentemente aveva fatto capire come il destino del giocatore potesse essere segnato.

Ma se Milinkovic-Savic partirà chi sarà il suo sostituto? Il Direttore sportivo laziale Igli Tare ha dichiarato: “Penso, e l’esperienza mi ha insegnato, che per fare un progetto tecnico importante serva tempo e pazienza. La storia ci ha dimostrato negli anni che alcuni giocatori sono arrivati tra lo scetticismo ma poi sono diventati importanti. Se ho già in mente il nome del prossimo Milinkovic? Ho in mente un giocatore ma non dirò mai il nome, piuttosto mi ammazzo“.