Inzaghi-Lazio: il rinnovo dell'allenatore è una priorità

Inzaghi-Lazio: il rinnovo dell'allenatore è una prioritàSimone Inzaghi non si muoverà da Roma. L'allenatore della Lazio, che sta trascinando i suoi verso una ormai certa qualificazione in Champions League e, chissà, magari anche verso lo scudetto, ha un contratto in scadenza a Giugno 2021 e per molti questo è il momento di sedersi al tavolo della

Milan Women: Dominika Conc vuole tornare a lottare in campoDominika Conc, centrocampista che al Milan Women sta dimostrando tutte le sue qualità tecniche, ha voglia di tornare in campo per dare nuovamente battaglia alle avversarie. La classe 1993 di Maribor, che è anche uno dei punti di riferimento della Nazionale di Slovenia, con la maglia delle rossonere, che indossa