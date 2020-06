Calciomercato Juventus: Tonali vicino, è lotta con l'Inter

La Juventus vuole Sandro Tonali, giocatore che il Brescia valuta 50 milioni di euro. Il ragazzo, che in questa stagione è maturato molto raggiungendo anche la convocazione con la Nazionale azzurra, aspetta di conoscere il proprio futuro visto che con il presidente delle “Rondinelle” Massimo Cellino ha già deciso per la cessione.

Il ragazzo viene dato per vicinissimo all’Inter, ma secondo i ben informati la dirigenza bianconera non vorrebbe mollare l’osso. Il Direttore sportivo della “Vecchia Signora” Fabio Paratici starebbe cercando di arrivare al calciatore per poterlo consegnare nelle mani del tecnico Maurizio Sarri.

Paratici, parlando di mercato, solo pochi giorni fa, aveva sottolineato: “Penso che dovremo essere creativi e flessibili sul mercato. C’è meno cash ed è sotto gli occhi di tutti. E’ un momento difficile per tutto il mondo. Penso che occorrerà usare formule più creative, magari dei prestiti lunghi. E’ una formula che potrebbe essere utilizzata per diluire i pagamenti e poter contemporaneamente usufruire dei calciatori. Per i calciatori di fascia alta il valore non scenderà per quanto riguarda gli scambi. Potrebbero scendere i valori dei salari. Per quanto riguarda gli acquisti definitivi, invece, il valore di mercato dei cartellini potrebbe diminuire. Stiamo cercando di costruire la miglior squadra possibile. Ma bisogna sempre capire da che livello si parte. Occorre inserire i giocatori nuovi in un contesto di budget e di squadra“.