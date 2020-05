Calciomercato Udinese: Mandragora tornerà alla Juventus

Calciomercato Inter: Perisic e Nainggolan potrebbero tornare - Calcioline

L’Inter valuta il mercato in tempi di pandemia e questo potrebbe cambiare i piani in corsa. Dopo l’addio ad Olivier Giroud che ha rinnovato con il Chelsea per una ulteriore stagione, il club nerazzurro sta pensando di dare l’assalto ad Edinson Cavani, giocatore in scadenza di contratto con i f...