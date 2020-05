Calciomercato Fiorentina: Cutrone vuole fare bene in viola

Quando la Fiorentina ha bussato alla porta di Patrick Cutrone il giocatore non ha avuto la benchè minima esitazione e ha subito detto si al trasferimento. L’ex Milan si è presentato alla corte del presidente Rocco Commisso con le migliori intenzioni e alla ripresa del campionato farà di tutto per meritarsi la riconferma.

L’attaccante della Fiorentina, parlando in temi viola, ha detto: “Sto bene come tutti i ragazzi. Siamo tutti in forma e non vediamo l’ora di cominciare. Finalmente possiamo tornare a fare possessi, partitine e lavorare di più con la palla: mi mancava tutto questo. Mi sono allenato a casa, ho fatto esercizio, ma quel prato verde dove corri, giochi con il pallone sono altre emozioni e sono indescrivibili“.

Il giocatore ha anche aggiunto: “Ho subito legato con i tifosi viola, fin da subito. I tifosi fanno sentire sempre il loro calore durante ogni partita, sono fantastici e poi ho un bel legame con tutti i compagni, con i tifosi, la città: mi trovo benissimo. Io faccio la cosa che amo di più al mondo e non penserei minimamente a farlo controvoglia. Mi piace dare il massimo su ogni pallone per aiutare la squadra e migliorare me stesso. Sogno nel cassetto? Ne ho tanti, ho 22 anni anche se non sembra dalla barba. Uno di questi è fare bene con la maglia della Fiorentina, penso al presente, a fare bene allenamento dopo allenamento e spero che i miei sogni possano realizzarsi. La trattativa con la Fiorentina? Appena ho saputo dell’interessamento della Fiorentina ho detto subito di sì perché la reputo una grande società dove sono passati tanti calciatori forti e poi mi entusiasmavano i tifosi, venire in una città come Firenze“. A fine stagione la dirigenza toscana dovrà discutere con il Wolverhampton il riscatto del giocatore.