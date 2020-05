Manchester United: Pogba-Juventus grazie a Rabiot e De Sciglio

Quale sarà il futuro di Paul Pogba? Il centrocampista francese, che da tempo ha annunciato il proprio addio al Manchester United perchè alla ricerca di una nuova avventura sportiva, starebbe aspettando una tra Real Madrid e Juventus. Il tecnico dei “Red Devils” Ole Gunnar Solskjaer non vorrebbe perdere il campione del mondo, ma ormai tutto sembra certo.

Manca certezza e chiarezza su dove il “Polpo” si trasferirà. Il centrocampista vorrebbe approdare in Spagna per essere allenato dal connazionale Zinedine Zidane, ma negli ultimi tempi i “Blancos” si sarebbero allontanati dal giocatore. Ecco così spuntare con maggiore concretezza l’ipotesi di un ritorno a Torino.

Il procuratore del calciatore, Mino Raiola, è in ottimi rapporti con la dirigenza bianconera e potrebbe accettare il ritorno del suo assistito in bianconero, ma prima ci sarà da accontentare il club inglese. Ecco perchè sul piatto dell’offerta il Diesse juventino Paratici avrebbe messo i cartellini di Adrien Rabiot e Mattia De Sciglio, più Douglas Costa nel caso in cui lo United non volesse il terzino italiano. I cartellini dei giocatori bianconeri servirebbero ad abbassare la richiesta economica della squadra di Manchester, che attualmente si assesta a 100 milioni di euro.