Calciomercato Inter: Hakimi farà ritorno al Real Madrid

L’Inter sta cercando di rinforzarsi nei ruoli dei terzini. Il club non sembra avere nessuna intenzione di riscattare Biraghi dalla Fiorentina come non sembra essere possibile un futuro in nerazzurro per giocatori come Asamoah e Lazaro. Al contrario, nonostante la non più giovanissima età, avrebbe convinto tutti il laterale inglese Ashley Young.

Quest’ultimo sarà riscattato dal Manchester United. Ma oltre all’ex “Red Devils” l’Amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta starebbe valutando molti profili. Rimango in corsa i nomi di Meunier e Kurzawa, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e pertanto molto desiderati.

Diversa invece la situazione di Achraf Hakimi, esterno attualmente in forza ai tedeschi del Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid. Il giocatore non ha lasciata aperta nessuna porta alle sue pretendenti ammettendo che il suo futuro sarà in Spagna con la maglia delle “Merengues”. Alejandro Camano, agente del terzino, ha negato un’offerta dell’Inter per il suo assistito e ha dichiarato che il giocatore è pronto a Madrid: “Non esiste tale offerta. Torneremo a Madrid. Achraf sarà il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo“.