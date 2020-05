Manchester United: Pogba via, Solksjaer si toglie una soddisfazione

Uno dei tormentoni, già iniziati da tempo, della prossima estate, sarà il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese, in rotta con la dirigenza inglese, ha deciso di cambiare aria e nel suo futuro potrebbe esserci la Juventus. Il ragazzo, dopo essere stato per diverso tempo nei piani del Real Madrid, si sarebbe allontanato dai radar dei “Blancos”: strategia o verità?

La cosa sembra interessare molto al Direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, che vorrebbe riportare a Torino il giocatore, ma per avere Pogba servirebbero oltre a 100 milioni di euro da pagare al Manchester United, anche un ingaggio stratosferico. Intanto proprio il tecnico dei “Red Devils” ha voluto mandare un messaggio al Campione del Mondo di Russia 2018.

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha raccontato: “La personalità è molto importante. Viviamo in un ambiente collettivo. Vogliamo giocatori che abbiano il giusto ego ma che abbiano anche la capacità di adattarsi al gruppo. In questa squadra non ci sono cattivi esempi in questo senso. Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, per esempio alcune questioni personali che sono state affrontate ma che dovevano essere rinviate all’estate. Preferisco avere un vuoto nella forza lavoro che casino nello spogliatoio“.