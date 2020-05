Claire Lavogez: l'attaccante francese ammira Zidane

Claire Marie Annie Lavogez, meglio nota come Claire Lavogez, è tra le giocatrici francesi che hanno vinto di più e soprattutto che hanno vinto titoli importanti. Guardando il palmares della classe 1994 di Calais, infatti, spiccano i due successi conseguiti con la maglia del Lione in Champions League.

La formazione francese, con la calciatrice in attacco, infatti, ha alzato il prestigioso trofeo per due anni consecutivi (2015-2016 e 2016-2017). Dalla stagione 2018 la giocatrice indossa la maglia del Bordeaux, ma con il suo attuale club le soddisfazioni sono state molto meno. Il suo sogno è quello di vincere la terza coppa dalle grandi orecchie, ma anche arrivare al alzare la Coppa del Mondo per nazionali.

Lei di strada ne ha già fatta tanta, ma il suo obiettivo è quello di farne ancora molta. In una recente intervista la calciatrice transalpina ha dichiarato: “Quando ho iniziato a giocare a calcio, ricordo, non ho avuto la fortuna di giocare subito con le ragazze. Sono stata inserita in squadre miste per più di dieci anni. Era bello confrontarsi con i maschi, ma era diverso. Il calcio femminile all’epoca non era ancora sviluppato come oggi e non c’erano campionesse da seguire e ammirare. Ecco perchè il mio idolo era Zidane, e lo è ancora oggi“.