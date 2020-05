Calciomercato Lazio: Torreira regalo per la Champions League

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è molto soddisfatto del lavoro fatto da mister Simone Inzaghi che è riuscito a fare dei biancocelesti una forza assoluta del campionato in grado di lottare per lo scudetto. Con la Champions League praticamente a un passo la dirigenza dovrà agire al meglio sul mercato per permettere alla squadra di affrontare al meglio la manifestazione continentale.

Per questo motivo il Direttore sportivo Igli Tare ha già avviato il proprio lavoro per cercare giocatori utili alla causa della Lazio. Tra le opportunità del momento ci sarebbe anche una vecchia conoscenza del calcio italiano come il centrocampista Lucas Torreira. L’ex Sampdoria, passato all’Arsenal, non si è ambientato troppo bene nel calcio inglese e per questo starebbe cercando un club pronto a farlo tornare in Serie A.

Pablo Bentancur, procuratore del calciatore uruguaiano, ha parlato del futuro possibile del suo assistito spiegando: “Lucas aveva avuto un po’ di malumore per alcune divergenze tecniche, poi si è ripreso. Ed è arrivato l’infortunio, fortunatamente meno grave del previsto. Oggi è completamente recuperato, credo che sarà un uomo mercato. Dovrò parlare con l’Arsenal. Al giocatore piacerebbe molto tornare in Italia, ma bisogna riconoscere che l’Arsenal lo ha trattato benissimo e si è comportato alla grande“.