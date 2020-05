Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic tentato dal PSG

Il Paris Saint-Germain non sembra avere nessuna intenzione di farsi frenare dalla pandemia. Mentre molti club cercheranno di ridurre i costi e puntare su un mercato al risparmio fatto principalmente di prestiti e scambi, i parigini sembrano pronti a sferrare l’assalto a molti giocatori di prestigio.

Tra i nomi presenti sulla lista della spesa del Direttore sportivo Leonardo anche quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore serbo di proprietà della Lazio dovrà essere il perno della mediana della prossima stagione e per raggiungere l’obiettivo il club francese sembra pronto ad accontentare le richieste economiche della società romana.

Solo alcuni giorni fa le parole del presidente dei biancocelesti Claudio Lotito erano state chiare confermando che un arrivo della squadra in Champions League non avrebbe spinto per forza i giocatori a rimanere a Formello. Per Milinkovic-Savic, dopo molto parlare, i tempi potrebbero essere maturi.