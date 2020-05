Calciomercato Fiorentina: Chiesa può partire ma non in saldo

La Fiorentina sa che al termine della stagione Federico Chiesa potrebbe decidere di lasciare Firenze per accettare la proposta di un club italiano o europeo di primissima fascia. Il presidente dei viola Rocco Commisso non ha mai negato questa possibilità aprendo addirittura ad un possibile trasferimento del figlio d’arte alla Juventus.

Chiesa dunque è consapevole dell’apertura da parte della dirigenza, ma al tempo stesso sa bene che la sua cessione non potrà avvenire in saldo. Ad annunciarlo chiaramente è stato il Direttore sportivo dei “Gigliati” Daniele Pradè, che in merito ha chiarito: “Chiesa e Castrovilli? La Fiorentina è una società forte e sana. Logicamente anche la Fiorentina, come tutte le società del mondo, dovrà stare diversamente attenta ai bilanci perché mancheranno parecchie entrate ma fortunatamente non ha la necessità di svendere“.

Il dirigente della Fiorentina ha poi concluso: “Vedremo che succede. Neanche noi sappiamo ancora oggi come finirà questo campionato, quando e come riprenderà la prossima stagione. Perciò è tutto ancora nebuloso. Non abbiamo nessuna intenzione di far partire nessuno, questa è la nostra forza“. Chiesa, come è ben noto, è seguito da Inter, Juventus e Napoli.