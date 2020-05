Calciomercato Sampdoria: Brian Rodriguez si avvicina

La Sampdoria pensa alla ripresa, si spera, del campionato, ma al tempo stesso la dirigenza lavora per il futuro. Il mercato, infatti, non si ferma mai e questo starebbe permettendo di lavorare a un profilo che sembra ormai molto vicino ai liguri. Stiamo parlando dell’attaccante Paul Brian Rodriguez Bravo, giocatore attualmente in forza ai Los Angeles FC.

Il campionato statunitense non deve ingannare visto che per il calciatore, nel giro della Nazionale uruguaiana, si sono già attivate molte società europee. Il calciatore sarebbe molto felice di poter calcare i campi della Serie A italiana soprattutto con la maglia di un club storico come quello blucerchiato.

Pablo Bentancur, procuratore che gestisce il giocatore, parlando del futuro del suo assistito ha confermato i rumors di mercato dicendo: “Sto facendo di tutto per portarlo in Europa, in particolare in Italia, è un campione. Mi ricorda Ruben Sosa, ex Inter Lazio, in versione moderna. Piace da morire anche alla Sampdoria“. Il calciatore, ancora giovanissimo, visto che compirà vent’anni il prossimo 20 Maggio, aspetta la chiamata.