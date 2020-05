Calciomercato Lazio: Gerhardt obiettivo di Tare

Spesso la Lazio ha fatto del mercato a sorpresa la sua forza. Negli ultimi anni, infatti, a Formello sono arrivati giocatori che non erano considerati campioni, ma che alla distanza si sono dimostrati veri e propri top players. Ora il Direttore sportivo Igli Tare vuole riprovarci e nei suoi piani futuri ci sarebbe un giocatore che milita in Bundesliga.

Il calciatore in questione sarebbe Yannick Gerhardt, ventiseienne centrocampista centrale attualmente in forza al Wolfsburg che potrebbe essere il giusto rinforzo in una zona del campo che il prossimo anno potrebbe perdere un pezzo pregiato come Sergej Milinkovic-Savic. Il calciatore, che ha un contratto in scadenza a Giugno 2021, potrebbe essere acquistato con un giusto investimento economico.

Il presidente laziale Claudio Lotito potrebbe arrivare al giocatore tedesco con una cifra relativamente contenuta, circa 7 milioni di euro. Il calciatore, che ha la capacità anche di adattarsi nei ruoli di terzino sinistro e ala sinistra, con la maglia del suo attuale club, che veste dal 2016, ha collezionato 86 presenze e segnato 6 reti.