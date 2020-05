Calciomercato Lazio: Luiz Felipe felice dell'interesse del Barcellona

La super stagione della Lazio, che ha fatto vedere di essere in grado di dare del filo da torcere alla Juventus, ha messo in luce le qualità di molti giocatori della rosa, qualità che sono state notate dai grandi club europei. In particolare il club del presidente Claudio Lotito sa che per alcuni calciatori potrebbe essere arrivato il momento di pensare all’addio.

Certo è che con una Champions League praticamente conquistata difficilmente certi elementi chiederanno di essere ceduti. Questa probabilità potrebbe verificarsi nel caso in cui alla porta del numero uno dei biancocelesti dovesse bussare un grande club, come magari il Barcellona del fenomeno Lionel Messi.

E proprio i catalani sarebbero già alla finestra per il difensore Luiz Felipe. Il calciatore, parlando dei rumors che lo accostano al club blaugrana, ha dichiarato: “L’interessamento per me del Barcellona? Mi eccita perché significa che il lavoro è stato svolto bene e che mi stanno seguendo tanti club. Ma chi mi conosce sa che sono un ragazzo calmo che non si fa prendere da facili entusiasmi. Devo restare concentrato e pensare a fare il massimo per la Lazio, che mi ha dato fiducia fin dal primo giorno“.