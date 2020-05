Calciomercato Lazio: Gotze e Lovren regali per Inzaghi

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voglia di vincere e con un campionato a rischio e con uno scudetto che potrebbe non essere assegnato ecco che la priorità passa al mercato. In una fase difficile per la squadra biancoceleste c’è già una certezza, quella relativa alla qualificazione alla prossima Champions League.

La Lazio l’ha sognata, l’ha sfiorata, e dopo molti tentativi l’ha conquistata. Ecco perchè il Direttore sportivo dei romani Igli Tare sarebbe stato incaricato di trovare rinforzi all’altezza della massima competizione continentale. Il dirigente starebbe seguendo profili di valore internazionale, tra i quali anche un campione del Mondo.

Il giocatore in questione è Mario Gotze, centrocampista offensivo del Borussia Dortmund che al termine della stagione dirà addio alla formazione di Bundesliga e quasi certamente al campionato tedesco. Il giocatore piace a Simone Inzaghi, ma la concorrenza per lui è estremamente elevata. Oltre al classe 1992 di Memmingen il club biancoceleste starebbe puntando anche il difensore centrale Dejan Lovren. Il croato, attualmente in forza al Liverpool, guarda al futuro e con un contratto in scadenza a Giugno 2021 l’idea sarebbe quella di lasciare i “Reds” per diventare protagonista di un nuovo progetto tecnico. Tare segue il trentenne di Zenica e potrebbe arrivare al calciatore mettendo sul piatto una cifra vicina ai 12 milioni di euro.