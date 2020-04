Clamoroso Mbappé: il francese vicino al rinnovo con il PSG

Kylian Mbappé, è noto, è uno degli attaccanti più desiderati. Alcune fonti hanno recentemente rivelato di quanto il giocatore sia stato a un passo dal Real Madrid per una operazione di mercato che è stata frenata solamente dall’arrivo della pandemia. Strano, verrebbe da dire, soprattutto alla luce del post pubblicato dal diretto interessato in queste ore.

Il campione del Mondo francese, infatti, attraverso il proprio profilo Twitter, ha inviato un proprio messaggio, che sembra estremamente criptico: “Tutti parlano, ma nessuno sa. Mi manca il Psg“. Il giocatore è stato dato più volte in partenza soprattutto dopo le voci sulla sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a Giugno 2022.

Ora, però, con questo singolare e forse inaspettato messaggio per l’attaccante transalpino potrebbe aprirsi una nuova possibilità di rimanere al “Parco dei Principi” per molto tempo. Secondo qualcuno, infatti, con queste parole Mbappè avrebbe inviato un messaggio indiretto al club parigino, una sorta di apertura al prolungamento. Se le cose dovessero andare in questa direzione allora per il Real Madrid si chiuderebbe definitivamente la possibilità di arrivare al giovane campione francese. Su Mbappè, è noto, ci sono anche le attenzioni della Juventus, ma i bianconeri sembrano indirizzati verso altre strade.