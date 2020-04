Fiorentina Women's: Ilaria Mauro attaccante viola grazie al progetto

Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina Women’s, in maglia viola dal 2016 ha già collezionato 75 presenze e segnato 43 reti, dimostrando di essere una giocatrice di grande affidabilità. Lei, classe 1988 di Gemona del Friuli, fa anche parte della Nazionale italiana della selezionatrice Bertolini per un totale di 49 gettoni e 15 marcature.

La Mauro ha spiegato il suo punto di vista, quello che quattro anni fa la spinse ad accettare le toscane: “Ricordo ancora la chiamata, ho accettato subito perchè avevano un bellissimo progetto. La società acquistò molte giocatrici importanti per vincere lo Scudetto ed è stato veramente uno degli anni più belli in assoluto. Abbiamo vinto tutto, mi sono divertita ed è stato davvero bello. Sono quattro anni che sono qui, la città è stupenda e sto molto bene“.

L’attaccante ha anche parlato degli inizi: “Io ho iniziato a giocare a calcio nel cortile di casa con mio fratello, anche perchè i suoi amici venivano sempre a giocare a casa nostra, io avevo voglia di giocare e quindi mi univo a loro. E loro erano gentili perchè mi accoglievano pur essendo io molto più piccola. È iniziato tutto da li. Io poi piano piano sono cresciuta e sono però andata a giocare a pallavolo, che ho svolto per due anni. Ma siccome a pallavolo io giocavo con la testa e con i piedi (ride ndr) ho smesso e dall’età di 7 anni sono tornata al calcio. Fino ai 13 anni ho giocato con i maschi ed è stata una bella esperienza, secondo me ti da una marcia in più fare qualche anno con loro. Dai maschietti sono passata al Tavagnacco e a 14 anni ho fatto il mio esordio in prima squadra, contro il Milan. Io sinceramente all’inizio non volevo andare con le grandi, volevo restare con le mie coetanee a divertirmi. In prima squadra cambiava tutto, gli allenamenti erano molto diversi e molto più faticosi, ma piano piano mi ci sono abituata e da li è partito tutto“.