Calciomercato Lazio: Vazquez ha molti estimatori

Franco Vazquez, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi con la maglia del Palermo, potrebbe fare ritorno in Serie A per andare a rinforzare la Lazio del presidente Claudio Lotito. La straordinaria stagione dei biancocelesti e una Champions League oramai certa obbligherà la dirigenza capitolina a fare alcuni sforzi sul mercato.

Ecco perchè il Direttore sportivo dei romani, Igli Tare, avrebbe già individuato alcuni possibili rinforzi per la squadra di Simone Inzaghi, compreso il calciatore italo-argentino attualmente in forza alla formazione del Siviglia. Il classe 1989 di Tanti ha già fatto capire che un ritorno nel campionato italiano sarebbe gradito, ma la decisione non sarà solo ed esclusivamente del giocatore.

L’agente di Vazquez, parlando di presente e soprattutto di futuro, ha chiarito: “Franco è riconoscente nei confronti del Siviglia. Ora dobbiamo aspettare e vedere quale decisione verrà presa. C’è un colloquio previsto, però con la quarantena tutto si è fermato. Interesse di altre squadre? Sì, certo. Ci sono sempre squadre che chiedono. Lo hanno fatto l’estate scorsa, lo hanno fatto a gennaio. Franco è contento a Siviglia e a tutti coloro che hanno chiesto gli abbiamo risposto la stessa cosa, che questo non è il momento di parlare. Mi sembrerebbe una mancanza di rispetto nei confronti del Siviglia. Ritorno in Argentina? È un onore per chiunque ricevere una chiamata da Boca o dal River, però capisco che non è questo il momento di tornare in patria. Si cura molto e per le condizioni in cui è può giocare a un livello eccellente per altri anni“.