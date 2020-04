Calciomercato Lazio: Franco Vazquez apre ai biancocelesti

Franco Vazquez, accostato in questi giorni alla Lazio, ha risposto subito presente confermando che una eventuale chiamata proveniente dal Direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare sarebbe da tenere in considerazione per il futuro. Il giocatore, attualmente in forza alla formazione spagnola del Siviglia, ha il contratto in scadenza a Giugno 2021 e starebbe iniziando a guardarsi attorno.

Per lui, che la Serie A italiana la conosce bene visto che ha vissuto anni importanti con la maglia del Palermo, potrebbe esserci la concreta possibilità di arrivare a Formello. Il giocatore argentino classe 1989, ex compagno di squadra di Correa, in terra iberica, ha risposto a chi gli chiedeva del possibile trasferimento alla Lazio del presidente Claudio Lotito.

Proprio il giocatore di Tanti ha confermato: “Ho ancora un anno di contratto. Sono al Siviglia da quattro stagioni, mi sento come a casa. La città mi piace, il club pensa in grande. Non so cosa succederà, quando finirà questo brutto momento valuteremo se continuare o separarci. Dell’Italia ho un grande ricordo. A Palermo ho vissuto anni bellissimi, la Serie A mi piace. Si, in futuro vorrei tornare. Con Correa ci conosciamo da Siviglia, abbiamo giocato insieme. Il suo era uno scherzo, non so se la Lazio mi voglia davvero oppure no. Ma è una grandissima squadra. E sarebbe bello giocare in biancoceleste“. Vazquez con la maglia del Siviglia ha collezionato complessivamente 154 presenze segnando anche 24 reti.