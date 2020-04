Calciomercato Lazio: Luis Suarez nel mirino di Tare

La Lazio, grande sorpresa della stagione, è diventata una delle società più osservate del momento. I suoi giocatori stanno attirando l’attenzione di molti, e questo potrebbe stravolgere il progetto tecnico in vista della prossima stagione. I vari Luiz Felipe, Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile sono in aria di addio e per questo la dirigenza biancoceleste avrebbe cominciato a guardarsi attorno.

Il Direttore sportivo Igli Tare avrebbe già iniziato da tempo a lavorare per i profili giusti per il futuro. Tra quelli sondati arrivano conferme da Luis Suarez, attaccante colombiano, ma con passaporto spagnolo, attualmente in prestito alla formazione iberica del Real Saragozza, ma il cui cartellino è di proprietà degli inglesi del Watford.

Proprio il diretto interessato, attraverso una diretta Instagram, ha confermato le attenzioni per lui da parte della società capitolina, dichiarando: “Il Watford vuole che torni lì alla fine del prestito, ad oggi so che ci sono alcune squadre che hanno chiesto di me. Per ora sono concentrato su questo finale di stagione qui in Spagna, voglio la promozione. Solo dopo prenderò una decisione. Al momento l’interesse più forte è quello della Lazio, ma ci sono anche Atletico Madrid e Valencia“. Il classe 1997 di Santa Maria con il suo attuale club ha collezionato 28 presenze segnando 16 reti.